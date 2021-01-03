الإبحار الشراعي يكثف جاهزيته واجتماع مرتقب للاتحاد الآسيوي لتحديد مصير التصفيات بأبوظبي

في الطريق إلى أولمبياد طوكيو

كتب – بدر الزدجالي:

يعود فريق عُمان للإبحار الأولمبي لفئة قوارب 49 إلى برنامجه التدريبي من جديد يوم الخميس القادم بعد اسبوع من الراحة النشطة التي قضاها البحارة خلال الايام الماضية ويأتي هذا الاعداد من اجل المشاركة في التصفيات النهائية والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 والتي تم تأجيلها سابقاَ بسبب جائحة فيروس كورنا، والتي من المقرر أن تقام التصفيات في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة 14 – 21فبراير 2021.

وعمل الفريق خلال فترة الراحة في الايام الماضية على تجهيز القارب الذي سيشارك به في تلك التصفيات من اجل اعداده بالصورة المثالية ليكون جاهزا قبل المشاركة من خلال التجهيزات الفنية للقارب وكذلك عملية الصيانة الدورية وغيرها من الجوانب الهامة في تأهيل القارب.

وبدات بعض المنتخبات المشاركة في التصفيات بالتوافد الى امارة ابوظبي خلال الايام الماضية، حيث يدرس الاتحاد الاسيوي للابحار الشراعي في اجتماعه القادم والمقرر ان يعقد خلال ايام الاسبوع الحالي عملية البرتوكول الذي تتبعه امارة ابوظبي للقادمين اليها بالعزل الشخصي قرابة عشرة ايام وهو بدوره سوف يؤثر على البحارة والمنتخبات المشاركة في هذه التصفيات وهناك عدد من القرارات التي سوف يتم اتخاذها خلال اجتماع الاتحاد الاسيوي في هذا الجانب من حيث التاجيل او تغيير موقع التصفيات.

ويسعى بحارة السلطنة الى تحقيق نتيجة التاهل من هذه التصفيات للتواجد في اولمبياد طوكيو 2021 وهي ضمن الخطة التي وضعها مشروع عمان للابحار لتواجد البحارة في الاولمبياد والتواجد كمنافسين في تلك المشاركة.

ويشارك في المعسكرات التدريبية أربعة من البحّارة الأولمبيين الواعدين عبر قوارب 49 وهم مصعب الهادي ووليد الكندي وعبدالرحمن المعشري وأحمد الحسني، وخاض البحارة خلال الفترة الماضية بعد السماح بممارسة النشاط الرياضي عددا من البرامج التدريبية لرفع معدلات اللياقة وبعدها الانتقال الى التدريبات بالقارب وسوف تشمل المرحلة القادمة كذلك الاعداد بشكل افضل للوقوف على جاهزية البحارة والقارب عبر الحصص التدريبية بالموج مسقط.

تجدر الإشارة إلى أن البحّارة الأولمبيين شاركوا خلال الفترة الماضية في عدة بطولات ومعسكرات خارجية قبل قرار توقف التصفيات حيث كانت آخر مشاركة لهم في بطولة العالم لقوارب 49 الشراعية والتي أقيمت بنادي اليخوت الملكية بمدينة جيلونج الأسترالية بمشاركة 78 فريقاً يمثلون 27 دولة من مختلف دول العام، حيث خلُصت مشاركة الثنائي مصعب الهادي ووليد الكندي بالتأهل بنجاح للتصفيات النهائية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو باليابان جاء هذا التأهل في أستراليا بحصول الثنائي السّاعي للأولمبيادعلى مراكز متقدمة ضمن المقاعد الآسيوية في البطولة وسط منافسة شديدة احتدمت بين بقية الدول الآسيوية على رأسها هونج كونج وتايلندا، وقد استطاع الثنائي حصد النقاط الكافية في ختام السباقات.