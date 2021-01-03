الاتحاد العماني للهوكي يعلن البرنامج الزمني لمسابقة كأس جلالة السلطان 2020 المؤجلة

بسبب فيروس كورونا

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

أعلن الاتحاد العماني للهوكي عن البرنامج الزمني لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي لعام 2020 “المؤجلة ” والتي تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث جرت العادة أن تقام البطولة في شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام ولكن هذه المرة تأجلت بسبب الجائحة تنفيذا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آليه التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ” كوفيد ـ 19 ” وبعد تلقي الاتحادات الرياضية الموافقة من الجهات المختصة لعودة النشاط الرياضي باشر الاتحاد في الاعداد والتحضير لإقامة البطولة الغالية أما بطولة الكأس الغالية لعام 2021 ستقام في موعدها المعتاد في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين وفق البرنامج الزمني المعد من قبل الاتحاد لبرنامج مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2021/2022 .

وقد حدد الاتحاد يوم 10 يناير الجاري آخر موعد لتلقي موافقات الأندية للمشاركة في البطولة الغالية كما حدد يوم 11 يناير الجاري موعد ارسال القواعد المنظمة للبطولة بعد تحديد عدد الأندية واختار يوم الاربعاء 13 يناير الجاري موعدا لسحب قرعة واعلان جداول المباريات، أما موعد انطلاق المسابقة ” الأدوار التمهيدية ” سيكون يوم الخميس 28 يناير الجاري اما موعد اجراء سحب قرعة الأدوار النهائية سيكون يوم الأحد 14 فبراير القادم، بينما ستنطلق مباريات الأدوار النهائية يوم الخميس 18 فبراير القادم أما المباراة النهائية وحفل الختام سيتم تحديد موعد اقامته في الأيام الثلاثة الأولى من شهر مارس المقبل.

وسوف تنطلق مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2021 / 2022 بعد ختام بطولة كأس جلالة السلطان لعام 2020 حيث سيتم تحديد موعد المسابقات بعد التنسيق مع الأندية المنتسبة للاتحاد وذلك بهدف الوصول إلى مسابقات مميزة تخدم اللعبة وتسهم في تطويرها ويسعى الاتحاد إلى تواجد أكبر عدد من الأندية في مسابقاته المختلفة والبالغة 27 ناديا فيما بلغ عدد الأندية التي تشارك في الأنشطة والمسابقات بين 12 و13 ناديًا حيث يطمح مجلس إدارة الاتحاد الى نشر اللعبة من خلال التواصل والجلوس مع إدارات الأندية أعضاء الجمعية العمومية من أجل المشاركة في برامج الاتحاد ومسابقاته”.

وكان مجلس الإدارة قد أعدّ خطة استراتيجية واضحة لتطوير اللعبة حتى عام 2025 من ضمنها مشاركة منتخباتنا الوطنية في البطولات القادمة منها الألعاب الآسيوية في جوانزو بالصين والطريق للتأهل لأولمبياد 2024 في باريس في حال الحصول على الدعم اللازم من قبل جهات الاختصاص التي تساعد على تنفيذ تلك الاستراتيجية والبرامج الخاصة بالمنتخبات منها مشاركة منتخب الشباب في بطولة الاسيوية بأوزبكستان خلال شهر أبريل القادم ومشاركة منتخب العموم في بطولة كأس آسيا وبطولتين أخريين سيشارك فيها المنتخب لم يتم حتى الان تحديد وقت ومكان إقامتهما.

الجدير بالذكر أن نادي النصر يحمل لقب المسابقة الغالية لعام 2019 بعد فوزه على نادي اهلي سداب بنتيجة 2/1 .

وكانت أول بطولة انطلقت في العام 1971 ونال شرف حمل أول كأس لها نادي عمان وكذلك فاز بالبطولة في أعوام 1972 و1973 و1974 و1975 النادي الأهلي و1976 و1977 و1978 نادي النهضة و1979 فريق الشرطة و1980 و1981 نادي النهضة و1982 و1983 و1984 نادي مطرح و1985 ونادي سداب و1986 نادي مطرح و1987 نادي عمان و1988 نادي مطرح و1989 نادي السيب و1990 نادي سداب و1991 و1992 و1993 و1994 نادي السيب و1995 نادي سداب و1996 و1997 نادي السيب و1998 نادي سداب و1999 نادي البستان و2000 و2001 نادي السيب و2002 نادي سداب و2003 نادي السيب و2004 نادي مسقط و2005 نادي أهلي سداب و2006 و2007 نادي النصر و2008 نادي عمان و2009 و2010 نادي النصر و2011 و2012 نادي أهلي سداب و2013 و2014 نادي النصر و2015 نادي أهلي سداب و2016 السيب و2017 النصر واهلي سداب عام 2018 والنصر عام 2019 .