قبل مواجهة مصر المقاصة .. تعرف على ذكريات نادي الإسماعيلي في 3 يناير

يحل الإسماعيلى ضيفا على المقاصة على ملعب الجبل الأخضر بعد قليل فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى المحلى. وسبق للدراويش خوض فى مثل هذا اليوم “3 يناير” 4 مباريات جميعها خلال مسابقة الدورى العام حيث تعادل فى 3 وخسر مباراة ، وله 4 أهداف وعليه 5 أهداف. * موسم 90 / 91 .. – 3 يناير 91 التعادل مع المريخ 1 / 1 ببورسعيد ( أيمن رجب ) * موسم 2000 / 2001 .. 3 يناير 2001 التعادل مع الكروم 1 / 1 بالإسكندرية ( ممادو كيتا ) * موسم 2008 / 2009 .. 3 يناير 2009 الهزيمة من الأهلى صفر / 1 بالإسماعيلية * موسم 2015 / 2016 .. 3 يناير 2016 التعادل مع اتحاد الشرطة 2 / 2 بالإسماعيلية ( شوقى السعيد ومروان محسن من ضربة جزاء )

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