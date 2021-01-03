حكيم زياش يقود تشكيل تشيلسي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي: في حراسة المرمى: إدواردو ميندي خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - كيرت زوما - تياجو سيلفا - بين تشيلويل خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - ماسون ماونت خط الهجوم: حكيم زياش - كريستيان بوليسيتش - تيمو فيرنر وتقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي.

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