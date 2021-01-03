سترلينج أساسيا ومحرز بديلا في تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تشكيل فريفه لمباراة تشيلسي المقرر لها مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الأسبوع 17 من الدوري الإنجليزي.
ويغيب عن مانشستر سيتي في المباراة كل من إيدرسون وخيسوس وكايل والكر وفيران توريس وإريك جارسيا لاصابتهم بفيروس كورونا.
ويدخل مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: ستيفن
خط الدفاع: كانسلو – دياز – ستونز – زيتشينكو
خط الوسط: رودريجو – جوندوجان – كيفين دي بروين
خط الهجوم: بيرناردو سيلفا – رحيم سترلينج – فيل فودين
فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من كارسون وأجويرو وميندي وفيرناندينو ورياض محرز.
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