بعد إتمام صفقة بواليا.. الجونة يضم نجم الأهلي الشاب حتى نهاية الموسم

أعلن نادي الجونة، التعاقد مع عربي بدر، لاعب وسط الأهلي، ومنتخب مصر للشباب، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري بعد أيام من تعاقد الأهلي مع والتر بواليا مهاجم الجونة، يبلغ عربي بدر 20 عامًا، وتم تصعيده للفريق الأول للأهلي الموسم الماضي.
وشارك مع الفريق الأحمر في 4 مباريات في الدوري، ومباراة في كأس مصر.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل في الجولة السادسة من الدوري المصري، ويتصدر الجونة ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة ويسبق الأهلي والزمالك بفارق نقطة واحدة، وبلعب مباراة أكثر منهما.
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