ليستر سيتي ينتزع فوزا صعبا من ملعب نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

حقق ليستر سيتي، فوزا ثمينا على نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.



وبهذا الفوز رفع ليستر سيتي رصيده إلى النقطة 32 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 19 في المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي.



وافتتح جيمس ماديسون التسجيل لصالح ليستر سيتي عند الدقيقة 55، ثم استطاع تيليمانس إضافة الثاني للثعالب عند الدقيقة 72.



بينما أضاف هدف نيوكاسل الوحيد، المهاجم المخضرم أندي كارول عند الدقيقة 82 من عمر اللقاء.



وبات ليستر سيتي على بعد نقطة من المتصدر ليفربول والذي سيلاقي غدا الإثنين، فريق ساوثهامبتون على ملعب الأخير