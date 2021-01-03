حقق ليستر سيتي، فوزا ثمينا على نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.
وبهذا الفوز رفع ليستر سيتي رصيده إلى النقطة 32 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 19 في المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي.
وافتتح جيمس ماديسون التسجيل لصالح ليستر سيتي عند الدقيقة 55، ثم استطاع تيليمانس إضافة الثاني للثعالب عند الدقيقة 72.
بينما أضاف هدف نيوكاسل الوحيد، المهاجم المخضرم أندي كارول عند الدقيقة 82 من عمر اللقاء.
وبات ليستر سيتي على بعد نقطة من المتصدر ليفربول والذي سيلاقي غدا الإثنين، فريق ساوثهامبتون على ملعب الأخير
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليستر سيتي ينتزع فوزا صعبا من ملعب نيوكاسل بالدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.