أبرزهم صفقة القرن.. 6 نجوم على رادار سان جيرمان بعد تولي بوتشيتينو تدريب الفريق

تحديات كبيرة تنتظر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان، أبرزها قيادة الفريق إلى صدارة الدوري الفرنسي، وقياة العملاق الباريسي للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، أمس، السبت تعيين ماوريسيو بوتشيتيو مديرا فنيا للفريق حتى صيف 2022 مع إمكانية التجديد لعام إضافي، خلفا للألماني توماس توخيل.

ووفقا للعديد من التقارير الصحفية فإن ماوريسيو بوتشيتيو لن يسمح بمغادرة البرازيلي نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي، من أجل تحقيق التتويج بدوري الأبطال، كما أنه سيدعم الفريق بصفقات قوية.

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز الصفقات المحتملة لباريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم " صفوف الفريق".

صفقة القرن:

أكدت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية منذ أيام قليلة أن ماوريسيو بوتشيتينو، يستهدف التعاقد مع النجم الأرجنيتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.