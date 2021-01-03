أبرزهم صفقة القرن.. 6 نجوم على رادار سان جيرمان بعد تولي بوتشيتينو تدريب الفريق

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، أمس، السبت تعيين ماوريسيو بوتشيتيو مديرا فنيا للفريق حتى صيف 2022 مع إمكانية التجديد لعام إضافي، خلفا للألماني توماس توخيل.
ووفقا للعديد من التقارير الصحفية فإن ماوريسيو بوتشيتيو لن يسمح بمغادرة البرازيلي نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي، من أجل تحقيق التتويج بدوري الأبطال، كما أنه سيدعم الفريق بصفقات قوية.
ويستعرض " دوت الخليج" أبرز الصفقات المحتملة لباريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم " صفوف الفريق".
صفقة القرن:
أكدت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية منذ أيام قليلة أن ماوريسيو بوتشيتينو، يستهدف التعاقد مع النجم الأرجنيتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد ليونيل ميسي مع فريق برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي يحق له التوقيع لأ نادٍ، خلال الشتاء الحالي، دون الرجوع لإدارة ناديه.
إريكسن:
يستهدف ماوريسيو بوتشيتينو التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.
ووفا لموقع " توتو ميركاتو الإيطالي، فإن ماوريسيو بوتشيتينو طالب إدارة نادي باريس سان جيرمان بالتعاقد مع إريكسن خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
وسبق وأن درب بوتشيتينو إريكسن، عندما كان ثنائي في توتنهام، حيث كان الدنماركي أحد أبرز العناصر في تشكيلة المدرب الأرجنتيني.
رباعي توتنهام:
يبدو أن ماوريسيو بوتشيتينو لديه ثقة كبيرة فيه لاعبيه السابقين، حيث أشارت تقارير صحفية، أن المدرب الأرجنتيني يريد التعاقد مع رباعي السبيرز ديلي آلي وهوجو لوريس وسيرجي أورييه وهاري وينكس.
وتبدو مهمة حصول بوتشيتينو في الحصول على رباعي توتنهام صعبة، في ظل منافسة الفريق على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
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