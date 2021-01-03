نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر سيتي ينتهك بروتوكول كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي انتهك البروتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا أثناء احتفالات رأس السنة.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن بنجامين ميندي نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أقام حفلًا في منزله ليلة رأس السنة عقب أيام من إلغاء مباراة فريقه أمام إيفرتون.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن تقارير بريطانية كانت قد زعمت أن عدد إصابات كورونا في مانشستر سيتي ارتفع إلى 8 حالات.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ميندي أرسل أيضًا مقطع فيديو لرئيس وكالة لعارضات الأزياء في لندن يطلب منه إرسال فتيات إلى الحفل.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن ميندي اعتذر عن خرق البروتوكول الطبي لفيروس كورونا قائلًا أن الحفل حضره فقط صديقته وابنة أخته وابن أخيه الذين يعيشون معه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ميندي عاد واعترف أن الحفل شهد أيضًا حضور صديق صديقته وشريكته بالإضافة إلى رئيس الطهاة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الصور التي تم التقاطها لمنزل ميندي من الخارج أظهرت أن 3 فتيات غادرن في السادسة صباحًا يوم رأس السنة الجديدة.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن ميندي أصر على أنه لم يسمح للفتيات بالدخول إلى منزله.