نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشخيص إصابة العمري ومدة غيابه عن نادي النصر السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشخيص إصابة العمري لاعب نادي النصر السعودي أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها الاعب عبد الله العمري لاعب نادي النصر السعودي أن إصابته ليست خطيرة وغير مقلقه، كما أوضحت التشخيصات المبدئية أن إصابته عبارة عن شد في العضلة، كما أصر النادي على ضرورة عمل أشعة وفحوصات في الأماكن المخصصة لموضع الإصابة وذلك للتأكد من صحة الاعب عبد الله العمري مدافع النادي مواليد يناير 1997 يبلغ من العمر 23 عام سعودي الجنسية مواليد الطائف، انضم الاعب عبد الإله إلى نادي النصر عام 2015 وقام الاعب بتمثيل المنتخب في كأس العالم للشباب عام 2017، كما أوضح الاعب من قبل في المقابلات التي كان يقوم بها رغبته في أن يكون عند حسن ظن جمهوره ورغبته في تحقيق العديد من الإنجازات لنادى النصر والمنتخب.

تشخيص إصابة العمري

أكدت الفحوصات الطبية تشخيص إصابة العمري من خلال الأشعة التي قام بها اللاعب عبد الإله العمري إصابته في العضلة الأمامية والتي تعرض لها الاعب أثناء مباراة فريقه مع الفريق الفيصلي، وهي تعتبر المباراة الأخيرة والتي انتهت بفوز نادي النصر على الفيصلي، لكن لم يستطع الاعب استكمال المباراة نظرا للإصابة التي تعرض إليها، كما أشارت مصادر رياضية بأن الاعب عبد الإله العمري لاعب فريق النصر السعودي سوف يستكمل تمارينه الجماعية مع فريقه الليلة.

موقف عسيري وعوده التدريبات الليلة

إصابة اللاعب عبد الفتاح العسيري لاعب نادي النصر والتي تسببت في وقف اللاعب للراحة لمده عشرة أيام ليخضع فيهم للعلاج، كما أثبتت مصادر رياضية بان الاعب عسيري سوف يخضع لكشف طبي في منتصف الأسبوع الحالي ليتحدد موقفة من التدريبات الجماعية، وترى هل سوف يشارك فيها أو سوف تتجدد فترة العلاج مرة أخرى، يعاود نادي النصر السعودي تدريبات الفريق بعد فترة راحة استمرت يومان بعد انتصار نادي النصر أمام فريق الفيصلي في المباراة الأخيرة.