لاعب أسوان يجري عملية الرباط الصليبي

أجرى اللاعب محمود صلاح، لاعب الوسط المهاجم لنادى أسوان، اليوم الأحد، جراحة الرباط الصليبى بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق الأول بالجولة الثالثة أمام المصري.

واِطمأن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان على اللاعب، وتابع المشرف على الكرة مصطفى أمين، كل الإجراءات اللازمة لسرعة إجراء الجراحة للاعب ووضع البرنامج التأهيلى له بعد الشفاء.

وكان لاعب الفريق أُصيب خلال أخر مواجهة لأسوان أمام فريق المصرى التى إنتهي بخسارة الفريق بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الثالثة، قبل أن يغادر اللقاء مصابًا، وتكشف الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي.

ومن ناحية أخرى يواصل الفريق الأول استعداداته لخوض مباراة مباراة مصر المقاصة بالجولة السادسة السبت 9 يناير.

وقرر الجهاز الفنى بقيادة سامى الشيشينى إجراء مباراة ودية غدا الإثنين أمام فريق البنك الأهلى للوقوف على مستوى اللاعبين وبحث العناصر المرشحة لدخول التشكيلة الأساسية خلال المباريات القادمة.

وعلى جانب آخر تبحث لجنة الكرة برئاسة مجدى سبالك بالتنسيق مع الجهاز الفنى تدعيمات شهر يناير سواء من داخل أو خارج مصر وفق احتياجات الفريق الفنية وإمكانيات وموارد نادى أسوان.