دورتموند يقتحم المربع الذهبي في بوندسليجا بفوز ثمين على فولفسبورج

حقق بوروسيا دورتموند، فوزًا ثمينًا على فولفسبورج بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني.

ورفع دورتموند رصيده إلى النقطة 25 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد فولفسبورج عند النقطة 24 في المركز السادس.



وافتتح مانويل أكانجي التسجيل لبروسيا عند الدقيقة 66، ثم أضاف في الوقت الضائع من الشوط الثاني جادون سانشون ثاني أهداف دورتموند.



ومن المقرر أن يلتقي دورتموند في المباراة المقبلة مع لايبزيج المتصدر بشكل مؤقت، يوم السبت المقبل، على ملعب لايبزيج.