رضا البلتاجي عن عرض الإشراف على لجنة الحكام: شرف كبير لي ولكن

كشف رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام السابق حقيقة تلقيه عرض من المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بتولى مهام الاشراف على اللجنة الرئيسية للحكام.

كانت أنباء ترددت بتواجد رضا البلتاجى اليوم الأحد فى مقر الجبلاية بالجزيرة وعقد جلسة مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة.

قال رضا البلتاجى فى تصريحات خاصة لصدى البلد: لم يتم اى عرض من جانب المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بتكليفي بالاشراف على لجنة الحكام الرئيسية.

أضاف: شرف كبير لى أن اتولى مهام الاشراف على لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة لكن لم تتلقى أي عرض حول هذا الشأن.

يذكر أن مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة قال أن لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد قررت إيقاف حكام تقنية الفيديو الvar الذين أخطأوا فى مباريات الجولة الخامسة بالدورى الممتاز.

قال المصدر ذاته أن لجنة الحكام قررت إيقاف حكم الفيديو فى مباراة الأهلي ووادى دجلة فضلا عن حكم الفيديو فى مباراة الزمالك وانبي اللذان أقيما فى إطار الجولة الخامسة بالدورى المحلى.

لفت إلى أن لجنة الحكام اجتمعت اليوم الأحد بمقر الجبلاية الي م الاحد واطلعت على الأخطاء الصادرة من حكام الفيديو فى مباريات الجولة الخامسة بالدورى الممتاز ومنها مباراتي الأهلي ودجلة والزمالك وانبي.

كان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كشف عن رد فعل صبحي العمراوى حكم تقنية الفيديو المعروفة بvar على الحالة الجدلية التي أثيرت حول عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريق انبي فى مباراة الزمالك.

وحقق الفارس الابيض بقيادة البرتغالى جايمي باتشيكو فوزا على نظيره فريق انبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في الدورى الممتاز مساء أمس السبت.

قال المصدر ذاته أن صبحي العمراوى حكم الفيديو واجه سوءا للصورة فى بث كاميرات التلفزيون للقاء الزمالك وانبي التي تعمل أقل من الاتش دى والثرى دى.

أضاف : صبحي العمراوى أظهرت الصورة أمامه من خلال بث كاميرات التلفزيون أن الكرة والتلامس بين أمام عاشور ولاعب انبي من خارج مرمى الزمالك.

تابع : الصورة التى أظهرت التلامس بين لاعب الزمالك وانبي من خارج منطقة الجزاء ما جعل صبحي العمراوى لم يستدعى حكم المباراة محمد الصباحي إضافة إلى أن الأخير لم يحتسب الكرة من الأساس ضربة حرة أو ركلة جزاء حتى يتحدث إليه ويستدعيه لمراجعة اللعبة عبر ال var.

أوضح أن البعض من المحللين فى الوسط التحكيمي عبر الفضائيات أشاروا إلى أن الكرة والتلامس بين لاعب انبي والزمالك من خارج منطقة الجزاء وأبرزهم ياسر عبدالرؤوف.