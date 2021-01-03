روما يعبر سامبدوريا ونابولي يحقق فوزا كبيرا على كالياري بالدوري الإيطالي

أسفرت مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي، عن فوز نابولي الكبير على كالياري برباعية مقابل هدف، وعن تفوق روما على ضيفه سامبدوريا بهدف دون مقابل، وأيضا عن فوز فيرونا على سبيزيا بهدف دون رد.

واستعاد نابولي سكة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاث الماضية بالبطولة، بعد فوزه السهل 4 / 1 على مضيفه كالياري.



ورفع نابولي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، في حين توقف رصيد كالياري، الذي فشل في تحقيق أي فوز للمباراة الثامنة على التوالي في المسابقة، عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.



واقتنص روما فوزا صعبا 1 / صفر على ضيفه سامبدوريا، ورفع روما رصيده إلى النقطة 30 في المركز الثالث، في حين توقف رصيد سامبدوريا، الذي تلقى خسارته الرابعة في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.



ورفع أتالانتا رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق نقطة خلف ساسولو، صاحب المركز الخامس مؤقتا.



وودع تورينو القاع بفوزه المستحق 3 / صفر على مضيفه بارما، وتقدم تورينو للمركز السابع عشر برصيد 11 نقطة، في حين بقى رصيد بارما عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.



وواصل لاتسيو ابتعاده عن صراع المنافسة على مراكز المقدمة، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع مضيفه جنوه.



بات لاتسيو، الذي اكتفى بفوز وحيد فقط في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، في المركز التاسع برصيد 22 نقطة، فيما أصبح جنوه في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.



وضاعف فيرونا من جراح مضيفه سبيزيا بعدما فاز عليه 1 / صفر، ورفع فيرونا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد سبيزيا عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.