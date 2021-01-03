أبو طالب العيسوي قبل مواجهة المقاصة: أرحب بأي قرار من إدارة الإسماعيلي

أكد أبوطالب العيسوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جاهزية الفريق لمواجهة المقاصة بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. وقال العيسوي في تصريح خاص لصدى البلد: لا يعنيني الهجوم والمسميات وكل ما يهمني مصلحة النادي خلال الفترة الجارية. وأضاف الفريق يمتلك عناصر جيدة، وهيصنعوا الفارق مع الدراويش الفترة المقبلة. وقال المدير الفني للاسماعيلي، صعب اشترط على الاسماعيلي أي قرار، فعندما يحتاجني في أي مكان لابد أن أوافق دون تفكير وليست أول مرة.

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