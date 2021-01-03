تصحيح المسار الهجومي.. أحمد سامي يجهز سموحة لمواجهة الإنتاج الحربي

يعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى على دراسة مباريات فريق الإنتاج الحربى تمهيدًا للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه الخميس المقبل بالدورى العام، وذلك فى ظل قوة منافسات الدورى هذا الموسم.

وأغلق الجهاز الفنى لسموحة صفحة مباراة سيراميكا التى أقيمت فى الجولة الماضية لمسابقة الدوري العام، وانتهت بالتعادل السلبى بين الطرفين.

ويأمل أحمد سامي في تصحيح المسار الهجومي داخل الفريق بسبب ضياع العديد من الفرص التي تسببت في التعادل السلبي بمعظم المواجهات حتى الان منذ إنطلاق بطولة الدوري المصري.

ويدرس أحمد سامي كافة التدعميات التي يحتاجها الفريق في الوقت الحالي من أجل التعاقد معها في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في حال احتياجات الفريق.

وعاد فريق سموحة اليوم، الأحد، لاستئناف تدريباته اليوميه على ملعب النادى فى تمام السادسة من مساء اليوم دون الحصول على راحة، هذا ويخضع حسام حسن، مهاجم الفريق، للكشف الطبى خلال تدريبات اليوم لتحديد مدى استجابته للعلاج الذى خضع له خلال الأيام الماضية ، ومدى إمكانية مشاركته فى مباراة الفريق القادمة أمام الإنتاج الحربى.

ويستعيد سموحة لاعبه الدولى علي غزال خلال المباراة القادمة عقب شفائه من الإصابة بفيروس كورونا، وتم وضع برنامج تأهيلى من أجل رفع معدل لياقته البدنية بسبب غيابه من مباريات الفريق الماضية.

ويسعى أحمد سامى، المدير الفنى للفريق، إلى حل لأزمة العقم التهديفى التى صاحبت اللاعبين خلال مباريات الجولات الماضية فى الدورى وعدم قدرة اللاعبين على ترجمة الفرص المتاحه لهم إلى أهداف، مما تسبب فى تعادل الفريق فى 3 مواجهات والفوز فى جولة وخسارة وحيدة، ويحتل الفريق حاليا المركز التاسع برصيد 6 نقاط.