شكرى نجيب وفخر الدين بن يوسف يقودان الإسماعيلي أمام مصر المقاصة فى الدورى

اعلن الجهاز الفنى للاسماعيلى تشكيل لاعبيه للقاء المقاصة الليلة فى الدورى المحلى. التشكيل شهد عودة محمد هاشم أساسيا لكن فى مركز الظهير الأيمن وجاء التشكيل كاملا كالتالى .. حارس مرمى ..محمد صبحى خط الدفاع .. رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم خط الوسط .. دونجا ، محمد عادل أمامهم .. محمد الشامى ، أحمد مدبولى خط الهجوم .. شكرى نجيب ، فخر الدبن بن يوسف وعلى مقاعد البدلاء .. محمد مجدى ، كاستيلو ، عماد حمدى ، محمد مخلوف ، عمر الوحش ، محمد صادق ، أحمد مصطفى ، محمود البدرى ، فخر الدين بن يوسف

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