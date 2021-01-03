الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتقدم على تشيلسي 3-0 في البريميرليج

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بتشيلسي، متقدمًا عليه بثلاثة أهداف دون مقابل، في قمة الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح إلكاي جوندوجان التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 17 بالهدف الأول الذي جاء من تسديدة رائعة من على حدود منطقة جزاء البلوز.

وفي الدقيقة 21، أحرز فيل فودين الهدف الثاني من متابعة للتمريرة الرائعة التي أرسلها له زميله كيفن دي بروين من الجهة اليسرى.

ونجح كيفن دي بروين في تسجيل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 34 من متابعة لتسديدة رحيم ستيرلنج التي ارتطمت في العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بثلاثية نظيفة.

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 26 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.