الزمالك يُحدد موعد حسم موقف ساسي

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أحمد جودة - القاهرة - حدد مسؤولو نادي الزمالك، موعد حسم موقف نجم الفريق، الدولي التونسي فرجاني ساسي، من الاستمرار مع الفريق خلال الموسم الجاري.
وينتهي عقد ساسي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير، علماً بأنه يمتلك عدة عروض للرحيل عن الزمالك، أبرزها من نادي الدحيل القطري.
ووفقاً لمصدر مطلع داخل الزمالك، فإن لجنة الكرة بالنادي حددت يوم الثلاثاء القادم، موعداً للاجتماع بساسي، وحسم مصيره مع الفريق.
ويرغب الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في الإبقاء على اللاعب، خصوصًا أنه من العناصر الأساسية للفريق.
واستبعد الجهاز الفني، ساسي، من المشاركة في مباراة إنبي، بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة، وحدد الجهاز الطبي، برنامج خاص ليؤديه اللاعب لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، على أن يخضع اللاعب لاختبار طبي، الأربعاء المقبل، لتحديد موقفه من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، وتجهيزه للعودة للمشاركة في المباريات.