نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبات علي عمال قنا بالقسم الرابع والنادي يعلن انسحابه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اصدرت لجنة مسابقات دوري القسم الرابع بقنا، بعض العقوبات الخاصة بفريق نادي العمال بقنا، علي خلفية مباراته أمام نادي سكر قوص بالجولة الأولي بدوري القسم الرابع بقنا، والتي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي.

واتخذت اللجنة ثلاث قرارات وهي:

1_غرامة مالية قدرها 50 جنيه لتاخرالفريق عن نزول ارض الملعب لبدء المباراة في موعدها المحدد.

2_اعتماد النتيجة 3 _0 لصالح سكر قوص علي أن يتم خصم ثلاث نقاط من فريق العمال بقنا في نهاية الموسم.

3_ إيقاف عبد النبي عبد الراضي المدرب المساعد 8 مباريات وغرامة قدرها 800 جنيه تسدد بمعرفة المركز لخزينة الفرع مع خصومها من مستحقات المدرب لدي النادي، ولا يحق له المشاركة في المباريات الا بعد تنفيذ العقوبة وسداد الغرامة المقررة.

ومن جانبه واجهت قرارات لجنة المسابقات اعتراض من جانب مجلس إدارة نادي العمال بقنا، والتي وصفها بالظالمة.

وصرح أشرف كمال أن إدارة المركز اعد دت مذكرة انسحاب من البطولة والاعتذار عن المشاركة في كافة أنشطة منطقة قنا لكرة القدم.

وأشار كمال في تصريح خاص ل"الفجر الرياضي" أن الأمور تسير داخل منطقة قنا بعشوائية، دون النظر لمصالح الفرق، والمصالح الشخصية هي كلمة السر في إدارة الأمور الخاصة بالمسابقات