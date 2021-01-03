نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سواريز يقود أتلتيكو مدريد للفوز على الأفيس والعودة لصدارة الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد الدولي الأوروجوياني لويس سواريز فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على ديبورتيفو الأفيس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب مينديزورزا لحساب لقاءات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

افتتح ثنائية الروخيبلانكوس ماركوس لورنتي في الدقيقة الحادية والأربعين قبل أن يتعادل فيليبي لألفيس بالخطأ في مرمى فريقه قبل أن يهدي سواريز أبناء سميوني نقاط المباراة بهدف في الدقيقة 90.

بهذا الفوز وصل أتلتيكو مدريد للنقطة 38 ليعود لصدارة ترتيب الدوري الاسباني فيما توقف رصيد فريق نادي ديبورتيفو الأفيس عند النقطة 18 في المركز الثالث عشر.