نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد بطوط ينضم للترسانة لثلاث مواسم رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي برئاسة عدلي رسلان على بيع لاعب الفريق أحمد بطوط لنادي الترسانة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقام اللاعب بالتوقيع للترسانة لمدة 3 مواسم في حضور محمد فؤاد، مدير الكرة بالترسانة، وكريم فتحي، وكيل اللاعب وأجري الكشف الطبي وتم الحصول علي الإستغناء من إدارة نادي الحمام بعد سداد المبلغ المتفق علية بين الإدارتين.

ومن ناحية أخري يواصل فريق الحمام إستعدادته اليومية لمباراة أبوقير للأسمدة في الجولة السابعة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني بملعب أبوقير بالأسكندرية.

وخاض الفريق مباراة ودية عصر اليوم أمام مركز شباب الحمام ونجح بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويواجه غدا المجد السكندري في ختام إستعداداتة لمباراة الجمعة.