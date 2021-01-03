هدف قاتل من سواريز يعيد أتلتيكو إلى الصدارة

هدف قاتل من سواريز يعيد أتلتيكو إلى الصدارةأفلت أتلتيكو مدريد من كمين مضيفه ديبورتيفو ألافيس ليواصل انتصاراته المتتالية في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين ومتأخر 2 - 1 يوم الأحد في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز أتلتيك بلباو على إلتشي 1 - صفر.

وكان أتلتيكو في طريقه للسقوط في فخ التعادل بفضل هدف من النيران الصديقة ولكن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز واصل تألقه وممارسة هوايته في هز الشباك ليقود الفريق إلى الفوز في الوقت بدل الضائع من المباراة وصدارة جدول المسابقة.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 38 نقطة بفارق نقطتين فقط أمام جاره ومنافسه التقليدي العنيد ريال مدريد وتتبقى لأتلتيكو مباراتان مؤجلتان.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ماركوس لورينتي في الدقيقة 41 .

وفي الشوط الثاني ، تغلب ألافيس على النقص العددي في صفوفه بعد طرد فيكتور لاكوارديا في الدقيقة 63 وانتزع التعادل بهدف سجله فيليبي لاعب أتلتيكو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 84 . وفي المقابل ، سجل أتلتيكو هدف الفوز في الوقت بدل الضائع بتوقيع لويس سواريز.

واستعاد أتلتيك بلباو نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني بفوز ثمين 1 - صفر على إلتشي.

ورفع بلباو رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع علما بأنه الفوز الأول للفريق في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة ، وواصل إلتشي ترنحه وتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز السابع عشر. وسجل إيكر مونيايين الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 25 .

المصدر: د ب أ