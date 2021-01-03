الشوط الأول.. الإسماعيلي يتعادل مع مصر للمقاصة 1-1 في الدوري

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين الاسماعيلي ومصر للمقاصة بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام بين الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح مصر للمقاصة التسجيل في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة عن طريق مروان حمدي الذي تقدم للفريق الفيومي عن طريق تسديدة رائعة.

احتسب حكم مباراة الإسماعيلي ومصر للمقاصة ركلة جزاء لصالح الدراويش، بعد لمس أحد مدافعي المقاصة الكرة بيده في منطقة الجزاء.

طالب لاعبي الاسماعيلي من حكم المباراة العودة لخاصية الـ VAR، بعد ملامسة الكرة ليد أحد لاعبي المقاصة، وبالفعل جاء القرار بصحة الكرة.

وتصدى شكري نجيب لاعب الإسماعيلي لركلة الجزاء، أرضية على يمين الحارس أدركت التعادل للدراويش.

وجاء تشكيل المقاصة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى ..محمد صبحى

خط الدفاع .. رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم

خط الوسط .. دونجا ، محمد عادل

أمامهم .. محمد الشامى ، أحمد مدبولى

خط الهجوم .. شكرى نجيب ، فخر الدبن بن يوسف