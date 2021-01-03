قبل صدام ليفربول.. إصابة حارس مرمى ساوثهامبتون بفيروس كورونا

أعلن النمساوي "رالف هاسنهوتل"، المدير الفني لفريق ساوثهامبتون، إصابة حارس مرماه أليكس ماكارثي بفيروس كورونا.
وقال "هاسنهوتل"، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن "مكارثي" سيغيب عن مباراة الفريق غدًا أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.
وأضاف "هاسنهوتل"، أن ماكارثي من المحتمل أيضًا أن يغيب عن مباراة الفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي لخضوعه لفترة العزل المنزلي.
ويعد ماكارثي من أفضل حراس المرمى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
ويواجه ليفربول ساوثهامبتون في تمام العاشرة من مساء الغد، في ختام منافسات الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.
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