إصابة رافينيا لاعب باريس سان جيرمان بفيروس كورونا

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن اكتشاف إصابة وحيدة بفيروس كورونا في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب إذاعة " أر إم سي" الفرنسية فأن لاعبي الفريق خضعوا لمسحة طبية وجاءت إحداها إيجابية وهي للاعب البرازيلي رافينيا.

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد أعلن أمس السبت، عن تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا للألماني توماس توخيل.

ويستعد نادي باريس سان جيرمان لمواجهة سانت إيتيان يوم الأربعاء المقبل في الدوري الفرنسي.