أتليتكو مدريد ينتزع صدارة الدوري الإسباني بفوز قاتل على ألافيس

عاد أتليتكو مدريد لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه الصعب على ألافيس (2 – 1)، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الليجا.

ورفع الأتليتي رصيده إلى النقطة 38 في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد ألافيس عند النقطة 18 في المركز الـ 13.



وسجل ماركوس يورينتي أول أهداف أتليتكو عند الدقيقة 41، وسجل فيليب مونتيرو لاعب أتليتكو هدفا في مرماه عند الدقيقة 84 ليتعادل ألافيس.



واستطاع الأورجوياني لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد خطف هدف الفوز عند الدقيقة 90، ليقتنص 3 نقاط هامة للأتليتي تضعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.



وبات سواريز صاحب أفضل انطلاقة للاعب مع أتليتكو مدريد في القرن الحالي، حيث ساهم في صناعة 11 هدفا خلال 12 مباراة سجل 9 أهداف وصنع هدفين.