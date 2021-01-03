هدفان في دقيقتين.. مصر للمقاصة يتقدم 3-1 على الإسماعيلي

احتسب حكم مباراة الإسماعيلي ومصر للمقاصة ركلة جزاء لصالح الفريق الفيومي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

طالب لاعبو مصر للمقاصة من حكم المباراة العودة لخاصية الـ VAR، بعد ملامسة الكرة ليد أحد لاعبي الاسماعيلي، وبالفعل جاء القرار بصحة الكرة.

وتصدى عصام صبحي لاعب مصر للمقاصة لركلة الجزاء في الدقيقة 55، وخدع محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي وأسكنها الشباك ليتقدم المقاصة بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 57 تمكن مروان حمدي لاعب مصر للمقاصة من تسجيل الهدف الثالث للمقاصة من تسديدة صاروخية لم يتمكن محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي أن يفعل أمامها شيئا.

سجل مروان حمدي الهدف الاول عن طريق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

وتعادل الاسماعيلي عن طريق ركلة جزاء سجلها شكري نجيب.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى ..محمد صبحى

خط الدفاع .. رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم

خط الوسط .. دونجا ، محمد عادل

أمامهم .. محمد الشامى ، أحمد مدبولى

خط الهجوم .. شكرى نجيب ، فخر الدبن بن يوسف