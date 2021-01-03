مصر للمقاصة يفوز على الإسماعيلي 3 - 1 في الدوري ..فيديو

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي ومصر للمقاصة بفوز الفريق الفيومي 3-1، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح مصر للمقاصة التسجيل في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة عن طريق مروان حمدي الذي تقدم للفريق الفيومي عن طريق تسديدة رائعة.

احتسب حكم مباراة الإسماعيلي ومصر للمقاصة ركلة جزاء لصالح الدراويش، بعد لمس أحد مدافعي المقاصة الكرة بيده في منطقة الجزاء.

طالب لاعبو الإسماعيلي حكم المباراة العودة لخاصية الـ VAR، بعد ملامسة الكرة ليد أحد لاعبي المقاصة، وبالفعل جاء القرار بصحة الكرة.

وتصدى شكري نجيب لاعب الإسماعيلي لركلة الجزاء، أرضية على يمين الحارس أدركت التعادل للدراويش.

وفي شوط المباراة الثاني طالب لاعبي مصر للمقاصة من حكم المباراة العودة لخاصية الـ VAR، بعد ملامسة الكرة ليد أحد لاعبي الاسماعيلي، وبالفعل جاء القرار بصحة الكرة.

وتصدى عصام صبحي لاعب مصر للمقاصة لركلة الجزاء في الدقيقة 55، وخدع محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي وأسكنها الشباك ليتقدم المقاصة بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 57 تمكن مروان حمدي لاعب مصر للمقاصة من تسجيل الهدف الثالث للمقاصة من تسديدة صاروخية لم يتمكن محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي أن يفعل أمامها شئ.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى ..محمد صبحى

خط الدفاع .. رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم

خط الوسط .. دونجا ، محمد عادل

أمامهم .. محمد الشامى ، أحمد مدبولى

خط الهجوم .. شكرى نجيب ، فخر الدين بن يوسف