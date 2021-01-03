ميلان يفوز على بينفينتو 2-0 ويحافظ على صدارة الدوري الإيطالي

فاز فريق ميلان على نظيره بينيفنتو بهدفين نظيفين، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإيطالي. افتتح الإيفواري فرانك كيسي التسجيل لـ ميلان في الدقيفة الخامسة عشر من ضربة جزاء. وتحصل ساندرو تونالي لاعب ميلان على البطاقة الحمراء في الدقيقة 34، بعد تدخله العنيف على لاعب بينيفينتو. وفي الدقيق 49، أحرز البرازيلي رافاييل لياو الهدف الثاني لميلان بكرة مسقطة من فوق حارس مرمى بينيفنتو. وأضاع بينيفنتو فرصة تقليص الفارق عن طريق كابراري في الدقيقة 61 بإهداره ركلة جزاء. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ميلان للنقطة 37 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد بينيفنتو عند 18 نقطة في المركز العاشر.

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