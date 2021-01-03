بشكتاش يخطف فوزا متأخرا على قيصري سبور في الدوري التركي

تغلب بشكتاش على قيصري سبور 2/ صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من الدوري التركي لكرة القدم.
وتقدم جورجس أناكدو لبشكتاش من ضربة جزاء في الدقيقة 89، فيما أضاف أيدن هاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع بشكتاش رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد قيصري سبور عند عشر نقاط في المركز الأخير.
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