بايرن ميونيخ يقسو على ماينز 5 – 2 ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الألماني

حقق بايرن ميونيخ فوزا عريضا على ماينز ( 5 – 2)، على ملعب أليانز أرينا، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الألماني.

وعاد بايرن ميونيخ بهذا الانتصار لصدارة جدول تريتب البوندسليجا، حيث ارتفع رصيد البافاري إلى النقطة 33، بينما توقف رصيد ماينز عند النقطة 6 في المركز قبل الأخير.



وتقدم ماينز في النتيجة بهدفين عن طريق بوركاردت وأليكسندر هاك في الدقيقتين 32 و44، وأنهى شوط المباراة الأول متقدما على بايرن في ملعبه بهدفين.



ولكن المد البافاري كان حاضرا في الشوط الثاني، ودخل فريق هانزي فليك عازما على العودة في نتيجة المباراة، حيث قلص جواو كيميتش الفارق عند الدقيقة 50، وبعد 5 دقائق تعادل ليروى ساني في النتيجة.



وتقدم بايرن في النتيجة عند الدقيقة 70 بعدما سجل نيكولاس زولا ثالث أهداف البافاري، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع بالدقيقة 76 من ركلة جزاء ثم أحرز اللاعب البولندي الهدف الثاني له بالمباراة والخامس لفريقه عند الدقيقة 83، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق البافاري بخماسية مقابل هدفين.