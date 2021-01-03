أهلي ولا زمالك.. تعرف على موقف سموحة من رحيل حسام حسن

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن دخول قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك "، في مفاوضات مع مسئولي سموحة من أجل الحصول على خدمات حسام حسن لاعب سموحة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ورفض مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر الإستغناء عن خدمات حسام حسن لاعب الفريق الأول دون توفير بديل مناسبه له بالإضافة إلي تحقيق الرغبة المالية التي يسعى النادي للحصول عليها مقابل الإستغناء عن خدمات اللاعب.

ويأمل فرج عامر في توفير العرض المناسب الذي يليق بخدمات لاعب الفريق الأول في حالة الإستغناء عنه خصوصا في ظل إحترام حسام حسن كافة القرارات الصادرة من قبل مجلس الإدارة.

وعاد فريق سموحة اليوم، الأحد، لاستئناف تدريباته اليوميه على ملعب النادى فى تمام السادسة من مساء اليوم دون الحصول على راحة، ويخضع حسام حسن، مهاجم الفريق، للكشف الطبى خلال تدريبات اليوم لتحديد مدى استجابته للعلاج الذى خضع له خلال الأيام الماضية ، ومدى إمكانية مشاركته فى مباراة الفريق القادمة أمام الإنتاج الحربى.

ويستعيد سموحة لاعبه الدولى علي غزال خلال المباراة القادمة عقب شفائه من الإصابة بفيروس كورونا، وتم وضع برنامج تأهيلى من أجل رفع معدل لياقته البدنية بسبب غيابه من مباريات الفريق الماضية.

ويسعى أحمد سامى، المدير الفنى للفريق، إلى حل لأزمة العقم التهديفى التى صاحبت اللاعبين خلال مباريات الجولات الماضية فى الدورى وعدم قدرة اللاعبين على ترجمة الفرص المتاحه لهم إلى أهداف، مما تسبب فى تعادل الفريق فى 3 مواجهات والفوز فى جولة وخسارة وحيدة، ويحتل الفريق حاليا المركز التاسع برصيد 6 نقاط.