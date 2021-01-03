الـ VAR يحسمها.. الإسماعيلي يسجل هدف التعادل أمام مصر للمقاصة من ركلة جزاء

احتسب حكم مباراة الإسماعيلي ومصر للمقاصة ركلة جزاء لصالح الدراويش، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

طالب لاعبو الإسماعيلي من حكم المباراة العودة لخاصية الـ VAR، بعد ملامسة الكرة ليد أحد لاعبي المقاصة، وبالفعل جاء القرار بصحة الكرة.

وتصدى شكري نجيب لاعب الإسماعيلي لركلة الجزاء، ووضع كرة أرضية على يمين الحارس أدركت التعادل للدراويش.

سجل مروان حمدي الهدف الأول عن طريق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى ..محمد صبحى

خط الدفاع .. رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم

خط الوسط .. دونجا ، محمد عادل

أمامهم .. محمد الشامى ، أحمد مدبولى

خط الهجوم .. شكرى نجيب ، فخر الدبن بن يوسف