رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

أعلن أندريه بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أودينيزي، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإيطالي. وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي: في حراسة المرمى: تشيزني خط الدفاع: دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - أليكس ساندرو خط الوسط: رودريجو بينتاكور - ويستون ماكيني - فيردريكو كييزا - آرون رامسي خط الهجوم: باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو.

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