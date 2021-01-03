تمكن محمد البيلي، لاعب فريق تنس الطاولة رجال بالأهلي من تحقيق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية، والمقامة حاليًا على الصالة المغطاة بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
ونجح محمد البيلي، في تحقيق الفوز على زميله في الأهلي خالد عصر بنتيجة 3-0، ضمن بطولة الجمهورية فردي رجال لتنس الطاولة للكبار.
فيما حقق شادي مجدي المركز الثالث بعد الفوز على أحمد نديم لاعب إنبي بنتيجة 3-2.
يذكر أن هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة سيدات بالنادي، نجحت في تحقيق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية فردي سيدات بعد الفوز على زميلتها في الأهلي مريم الهضيبي.
فيما حققت عايدة إبراهيم المركز الثالث، وجاءت أميرة يسري رابعًا ضمن نفس البطولة.
ويرأس جهاز تنس الطاولة بالأهلي أشرف عبد الفتاح، ويعاونه في فريق الرجال عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي مدربًا، ولفريق السيدات عادل شومان مدربًا عامًّا، وأحمد عياد مدربًا. وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد البيلي يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.