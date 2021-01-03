الرياضة

محمد البيلي يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة

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تمكن محمد البيلي، لاعب فريق تنس الطاولة رجال بالأهلي من تحقيق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية، والمقامة حاليًا على الصالة المغطاة بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ونجح محمد البيلي، في تحقيق الفوز على زميله في الأهلي خالد عصر بنتيجة 3-0، ضمن بطولة الجمهورية فردي رجال لتنس الطاولة للكبار.

فيما حقق شادي مجدي المركز الثالث بعد الفوز على أحمد نديم لاعب إنبي بنتيجة 3-2.

يذكر أن هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة سيدات بالنادي، نجحت في تحقيق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية فردي سيدات بعد الفوز على زميلتها في الأهلي مريم الهضيبي.

فيما حققت عايدة إبراهيم المركز الثالث، وجاءت أميرة يسري رابعًا ضمن نفس البطولة.

ويرأس جهاز تنس الطاولة بالأهلي أشرف عبد الفتاح، ويعاونه في فريق الرجال عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي مدربًا، ولفريق السيدات عادل شومان مدربًا عامًّا، وأحمد عياد مدربًا. وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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