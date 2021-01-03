زلزال مانشستر سيتي يضرب تشيلسي بالثلاثة في الدوري الإنجليزي

افتتح إلكاي جوندوجان التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 17 بالهدف الأول الذي جاء من تسديدة رائعة من على حدود منطقة جزاء البلوز.
وفي الدقيقة 21، أحرز فيل فودين الهدف الثاني من متابعة للتمريرة الرائعة التي أرسلها له زميله كيفن دي بروين من الجهة اليسرى.
ونجح كيفن دي بروين في تسجيل الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 34 من متابعة لتسديدة رحيم ستيرلنج التي ارتطمت في العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بثلاثية نظيفة.
وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو تشيلسي تقليص الفارق، حتى تمكنوا من ذلك في الدقيقة 92 والأخيرة عن طريق البديل كالوم هودسون أودوي، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي 3-1.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 29 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 26 نقطة في المركز الثامن.
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