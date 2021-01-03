مدرب الأفريقي التونسي يعلن استقالته عقب الهزيمة من نجم المتلوي

أعلن لسعد الدريدي المدير الفني لفريق الأفريقي التونسي، استقالته من منصبه، عقب خسارة الفريق أمام نجم المتلوي صفر/ 1، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة السادسة من مسابقة الدوري.

وتلقي الافريقي الهزيمة الثانية على التوالي خلال أسبوع والثالثة له هذا الموسم من بين ست مباريات في المسابقة، حيث حقق خلالها فوزا وحيدا وتعادلين.

وقال الدريدي :"بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم، فقد اتخذت قراري بالرحيل عن الفريق، حتى في حالة الفوز اليوم، أردت تحقيق الفوز اليوم ولكن للأسف لم ننجح في ذلك".

وأضاف المدرب :"الافريقي اليوم يعول على الشباب في إعادة البناء، اليوم ومن بين 11 لاعبا أساسيا، فإن تسعة لاعبين أعمارهم أقل من 21 عاما، لا يمكن أن نفكر في الألقاب ونحن في مرحلة بناء".

وتابع : "جاء الوقت لترك الفرصة للبقية للعمل سيسمح هذا لتخفيف الضغط. يحتاج الافريقي الى سوق انتقالات قوي لتقديم الأفضل".

وأشرف الدريدي (43 عاما) على تدريب الافريقي منذ يوليو عام 2019.

وكان عدد من جماهير الافريقي نفذوا في وقت سابق اليوم قبل المباراة وقفة احتجاجية امام مقر النادي للاحتجاج على سوء النتائج والمطالبة برحيل إدارة الرئيس الحالي عبد السلام اليونسي.

ويعاني الأفريقي، المنافس التقليدي للترجي، من أزمة مالية منذ سنوات تسببت في نيله عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتخلفه عن سداد مستحقات مالية للاعبين ومدربين.

وأثر هذا الوضع على أداء الفريق في المنافسة في سباق الدوري حيث يعود آخر تتويج له بالدوري الى عام .2015

ويحتل الأفريقي المركز الحادي عشر برصيد خمس نقاط في ترتيب الدوري التونسي.