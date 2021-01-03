مروان يسجل.. مصر للمقاصة يتقدم على الإسماعيلي بالهدف الأول

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة من تسجيل الهدف الأول لفريقة في شباك الاسماعيلي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.
سجل مروان حمدي الهدف الاول عن طريق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد كوكو
الدفاع: أسامة العزب وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي وعصام صبحي
خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي
الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي
بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:
حارس مرمى ..محمد صبحى
خط الدفاع .. رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم
خط الوسط .. دونجا ، محمد عادل
أمامهم .. محمد الشامى ، أحمد مدبولى
خط الهجوم .. شكرى نجيب ، فخر الدبن بن يوسف
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