الرياضة

مانشستر سيتي يكتسح تشيلسي بثلاثية في البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - إنتصر مانشستر سيتي على فريق نادي تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد على ملعب ستامفورد بريدج لحساب لقاءات الجولة 17 من البريميرليج

سجل ثلاثية السيتزينز إلكاي جوندوجان وفيل فودين وكيفين دي بروين في الدقائق 18 و 21 و 34 فيما سجل هدف تشيلسي الوحيد اللاعب كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 90.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى النقطة 29 في المركز الخامس فيما توقف رصيد نادي تشيلسي عند 26 نقطة في المركز الثامن

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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