نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يكتسح تشيلسي بثلاثية في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتصر مانشستر سيتي على فريق نادي تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد على ملعب ستامفورد بريدج لحساب لقاءات الجولة 17 من البريميرليج

سجل ثلاثية السيتزينز إلكاي جوندوجان وفيل فودين وكيفين دي بروين في الدقائق 18 و 21 و 34 فيما سجل هدف تشيلسي الوحيد اللاعب كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 90.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى النقطة 29 في المركز الخامس فيما توقف رصيد نادي تشيلسي عند 26 نقطة في المركز الثامن