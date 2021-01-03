الرياضة

مركز شباب المثلث يستعد بقوة لانطلاق دوري القسم الرابع بمجموعة السويس وسيناء

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد مركز شباب المثلث تحت قيادة رامى ابراهيم، للمشاركة في منافسات مجموعة السويس وسيناء بدوري القسم الرابع هذا الموسم 2021/2020.

وتضم المجموعة الرابع فرق ( مركز شباب المثلث - ترسانة السويس البحرية - جنوب سيناء - نادى شاب مصر ) وتنظم المسابقة منطقة السويس لكرة القدم.

ويذكر ان مركز شباب المثلث سيواجه نظيره فريق ترسانة السويس البحرية على ملعب المثلث بحي الاربعين ، الجمعه المقبل الساعة 2.30 في أولي منافسات المسابقة.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من، أسعد ابراهيم مشرف فنى، رامى ابراهيم مدير فني، حسين عثمان مدرب عام، و صلاح غريب مدرب حراس المرمي، وائل غريب مدير إداري.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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