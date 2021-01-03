نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوروسيا دورتموند يكشف حقيقة مفاوضات آرسنال لضم نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مايكل زورك المدير الفني الرياضي لبروسيا دورتموند الألماني على الأنباء التي تم تداولها بشأن إقتراب نجم الفريق جوليان براندت من الإنضمام إلى آرسنال الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية أن رغبة آرسنال في التعاقد مع براندت جاءت بسبب بحث النادي اللندني عن لاعب بجودة ممتازة ليكون الحل لمشكلة الإبداع الموجودة في خط وسط الفريق.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن براندت البالغ من العمر 24 عامًا يعتبر لاعب مهم في بروسيا دورتموند، حيث شارك في جميع مباريات الفريق في الموسم الحالي في مختلف البطولات.

وقال زورك في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية:"لقد قرأت ذلك أيضًا هذه الشائعات، لا يمكنني قول المزيد عنها، لم يتواصل معنا أحد، لا يوجد شيء من هذا القبيل على طاولة الإنتقالات".