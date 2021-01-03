نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف حقيقة شكوى صالح جمعة بسبب مستحقاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول قيام صالح جمعة بتقديم شكوى ضد النادي لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل الحصول على المستحقات المتأخرة له من النادي الأحمر.

وقال المصدر إن النادي الأهلي فسخ تعاقده مع صالح جمعة بالتراضي، ولم يقدم اللاعب أي شكوى ضد النادي.

وأضاف المصدر بأن الأهلي لا يتأخر عن سداد مستحقات لاعبيه ويقوم بدفعها أولا بأول".

وتابع بأن صالح جمعة لديه بعض المستحقات المالية المتأخرة بسبب تلاحم المواسم وهذه أمور طبيعية وسيتم تسويتها وسيحصل عليها رغم أنها ليست بالمبالغ الكبيرة".