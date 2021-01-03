نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. مصدر بالزمالك يكشف موقف محمد عبد الشافي من مباراة طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، موقف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول، أمام طلائع الجيش في اللقاء التي يجمع بينهم ضمن منافسة الجولة السادسة ببجولة الدوري العام.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : محمد عبد الشافي تعافي من الإصابة وأصبح جاهز للمشاركة أمام طلائع الجيش من الناحية الطبية.

وأضاف : عبد الشافي سوف يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وتعافي من الإصابة بنسبة 100٪.

وواصل المصدر ذاته : قرار مشاركة محمد عبد الشافي أمام طلائع الجيش يرجع للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، أما من الناحية الطبية اللاعب جاهز.