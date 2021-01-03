ويسعى صلاح للعودة للتهديف من بوابة ساوثهامبتون، وذلك بعدما غاب عن التسجيل في آخر مواجهتين على التوالي أمام وست بروميتش على ملعب أنفيلد ثم أمام نيوكاسل يونايتد على الترتيب.
ولكن المميز أن صلاح محظوظا أمام ساوثهامبتون، فالنجم المصري نجح في هز شباك ساوثهامبتون بـ 7 أهداف، خلال 6 مباريات.
صلاح لم يسجل أمام ساوثهامبتون سوى في مباراة واحدة كانت في الدور الأول من الموسم الماضي، ولعب حينها 79 دقيقة في تلك المواجهة التي انتهت بنتيجة 2 – 1 لليفربول.
ولم يخسر صلاح أمام ساوثهامبتون في أي مباراة حيث لعب 6 مباريات فاز بهما جميعا، في الثلاث مواسم الماضية.
ويعتلي محمد صلاح صدارة جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن الكوري الجنوبي سون هيونج مين صاحب المركز الثاني.
ويتواجد ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبرصيده 33 نقطة، وهو نفس رصيد مانشستر يونايتد صاحب الوصافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقرير.. صلاح حوت أهداف أمام ساوثهامبتون ولا يعرف طعم الهزيمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.