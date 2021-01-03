تقرير.. صلاح حوت أهداف أمام ساوثهامبتون ولا يعرف طعم الهزيمة

يستهدف محمد صلاح نجم ليفربول، فريسته المفضلة "ساوثهامبتون"، مساء الإثنين، وذلك عندما يحل الريدز ضيفا ثقيلا على ملعب ساينت ماري، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

ويسعى صلاح للعودة للتهديف من بوابة ساوثهامبتون، وذلك بعدما غاب عن التسجيل في آخر مواجهتين على التوالي أمام وست بروميتش على ملعب أنفيلد ثم أمام نيوكاسل يونايتد على الترتيب.



ولكن المميز أن صلاح محظوظا أمام ساوثهامبتون، فالنجم المصري نجح في هز شباك ساوثهامبتون بـ 7 أهداف، خلال 6 مباريات.



صلاح لم يسجل أمام ساوثهامبتون سوى في مباراة واحدة كانت في الدور الأول من الموسم الماضي، ولعب حينها 79 دقيقة في تلك المواجهة التي انتهت بنتيجة 2 – 1 لليفربول.



ولم يخسر صلاح أمام ساوثهامبتون في أي مباراة حيث لعب 6 مباريات فاز بهما جميعا، في الثلاث مواسم الماضية.



ويعتلي محمد صلاح صدارة جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، وبفارق هدف وحيد عن الكوري الجنوبي سون هيونج مين صاحب المركز الثاني.



ويتواجد ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبرصيده 33 نقطة، وهو نفس رصيد مانشستر يونايتد صاحب الوصافة.