وفاة العربي شيشا مهاجم منتخب المغرب

توفي اليوم الاحد العربي شيشا مهاجم منتخب المغرب السابق عن عمر يناهز ال ٨٥ عاما بعد مسيرة حافلة على المستوى المحلي والدولى.

يذكر أن لحسن العربي بن محمد أحمد المعروف بلقب لحسن شيشا ولد يوم 25 يناير 1935 وهو لاعب كرة قدم مغربي دولي شغل مركز مهاجم ووسط ميدان بالمنتخب المغربي، وبعدة أندية مغربية وأجنبية.

وظهر العربي شيشا لأول مرة مع نادي الاتحاد المغربي، قبل أن ينضم إلى نادي المغرب الأقصى برئاسة شريف حلحول.

وانضم بعد ذلك إلى نادي أتلتيكو تطوان، الذي شارك في البطولات الإسبانية، بعد صعود النادي إلى الدوري الإسباني، وواجه أندية عالمية كبيرة مثل برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

واختفى نادي أتلتيكو تطوان بعد الاستقلال، وانضم شيشا إلى الفتح الرباطي حيث لعب جنبًا إلى جنب مع العربي بن مبارك الذي كان حينها لاعبا ومدرب بالنادي.

وشارك في نهائي كأس المغرب 1962-1963، الذي خسره نادي أغادير بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام نادي نادي الكوكب المراكشي، وقد سجّل الهدف الأول لأغادير.

كما حمل في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، قميص نادي مارسيليا الفرنسي، لمدة خمس سنوات، ثم انتقل إلى نادي ستراسبورغ، ونادي النجم الأحمر. وعاد العربي شيشا بعد هذه التجربة إلى المغرب حيث أشرف على تدريب العديد من الأندية الوطنية، كحسنية أغادير وجمعية سلا والنادي المكناسي ونهضة سطات، كما خاض بعض التجارب كمدرب خاصة في السعودية وبلجيكا وسويسرا.

وخاض أيضا تجربة في الصحافة الرياضية بجريدة "المغرب" الناطقة باللغة الفرنسية حيث كتب العديد من المقالات التحليلية لكرة القدم المغربية.

شارك العربي شيشا ضمن المنتخب المغربي، خلال دورة الألعاب العربية عام 1957، بقيادة العربي بن مبارك.