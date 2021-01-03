شاهد.. هاني سلامة مع الثلاثية التاريخية بالأهلي

حرص الفنان هاني سلامة علي الظهور داخل المقر الرئيسي بالنادي الأهلي اليوم والتقط بعض الصور التذكارية مع الثلاثية التاريخية. واستقبل العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي ، هاني سلامة في مكتبه بمقر الجزيرة . وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا .

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