مقترح جديد من محمد فضل الله بشأن قيد اللاعبين الأجانب في الدوري

طرح الدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضى الدولى مقترحا تضمن مبادرة لتطبيق عولمة وعدم محدودية قيد اللاعبين الأجانب فى كرة القدم المصرية مثلما هو الحال فى أكبر وأقوى دوريات العالم.

وقال فضل الله فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: لابد ان يكون القيد مفتوحا لجميع الجنسيات خاصة أن الحجج التى تقول اننا يجب أن نلتزم بقيد عدد محدود من الأجانب من أجل منح الفرصة للمحليين من أجل ضمان قوة المنتخب أثبتت بما لايدع مجالا للشك انها حجج واهيه والدليل على ذلك ان اوروبا لايوجد فيها قيد على الجنسية فى جميع الدوريات مثل ليفربول الإنجليزى حيث لا يوجد به سوى ثلاث أو أربع انجليز وباقى اللاعبين أجانب وبالرغم من ذلك هذه الدول تفوز منتخباتها بكل البطولات".

وشدد فضل الله على أن الوصول لدرجات الاحتراف الصحيحة فى منظومة كرة القدم المصرية وما يتعلق بها من نواحى فنية يتطلب أن ننفتح على العالم من خلال قيد أى عدد من الأجانب واستقطاب مدربين على أعلى مستوى بما فى ذلك حراس المرمى لكى نتنوع فى المهارات والفنيات ونخلق حالة تنافسيه كبيرة تؤدى إلى ارتقاء المستوى وبالتالى قوة المنافسة.

وأوضح أن العديد من الدوريات العربية نجحت فى استقطاب مدربين ولاعبين من أوروبا مما ساعدهم على رفع مستوى الدوريات لديهم وارتفاع قيمتهم.

وأضاف: اذا كان هناك تخوف من فكرة فتح الجنسية لأن القيد بهذه الصورة سيكون الأولوية فيه للأندية الكبرى صاحبة رأس المال فإن هناك حل وهو تطبيق قانون اللعب المالى النظيف ومن خلاله نستطيع أن نربط الايرادات بالإنفاق ونلزم الأندية بألا تتجاوز نفقاتها قيمة إيراداتها".

واستطرد : لن تتقدم كرة القدم المصرية الا اذا تم تطبيق الاحتراف بكافة معاييره وبشكل حقيقى فيما يتعلق به من عمليات الادارة والقوانين والتشريعات وحدوث انفتاح على العالم والتعامل مع كافة الجنسيات والخروج عن نطاق افريقيا وذلك اذا كنا نريد الوصول الى العالمية ، وتحقيق مكاسب اقتصادية ، ومعدلات سياحية وخاصة فى حال قيد لاعبين من اوروبا ، وزيادة فى الجماهير الرقمية التى تتابع الدورى المصرى مما يزيد من قيمة الدورى الاقتصادية ويرفع القيمة السوقية للاعبيه.

ودعا الدكتور محمد فضل إلى ضرورة مناقشه مبادرة عولمة القيد فى ظل الإيجابيات التى ستعود بالنفع الكبير على كرة القدم المصرية".

واختتم تصريحاته قائلا: "إن هذا الشكل فى عولمة القيد وعدم محدودية قيد اللاعبين الأجانب هو الشكل الذى يجب أن يكون علية الدورى المصرى للمحترفين الذى ينظم من خلال رابطه محترفة مستقلة".

وأوضح أنه يمكن أن يكون هناك دورى للشباب على غرار الدورى المصرى او من الصف الثانى من الأندية المصرية ينظم من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم يعمل على فرز العناصر والمواهب المصرية التى يمكن الاستعانة بها فى المنتخبات القومية ولا يتضمن هذا الدورى اى من العناصر الأجنبية ويكون موازيا للدورى الذى تنظمه الرابطة، كما يمكن أن يكون هناك كأس تنظمه الرابطه بكامل اللاعبين الأجانب وكأس ينظمه الاتحاد يعتمد فيه على اللاعبين المصريين فقط.