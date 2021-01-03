نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يضرب بينفينتو بثنائية ويعود لصدارة الدوري الايطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد الميلان إلى صدارة ترتيب الدوري الايطالي بعد فوزه على فريق نادي بينفينتو بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من الكالتشيو.

احرز ثنائية الميلان الايفواري فرانك كسيي في الدقيقة الخامسة عشر من ركلة جزاء قبل أن يضيف رفائيل لياو الهدف الثاني لكتيبة بيولي في الدقيقة التاسعة والأربعين.

بهذا الفوز رفع فريق نادي ميلان رصيده من النقاط إلى النقطة السابعة والثلاثين بعد أن حقق الفوز الحادي عشر له في البطولة والثالث توالياً فيما توقف رصيد بينفينتو عند النقطة الثامنة عشر في المركز العاشر.