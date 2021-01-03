نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من الأهلي على تأجيل الحكم في قضية نادي القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى مسؤولو الأهلي أن تأجيل المحكمة الاقتصادية البت في قضية نادي القرن المرفوعة ضد نادي الزمالك لا تدعو للقلق.

وقال مصدر بالأهلى في تصريحات خاصة إن الأهلي تقدم بدعوى وشرح خلالها الضرر الذي وقع على النادي من لافتة نادي القرن وطالب بتعويض 50 مليون جنيه.

وشدد المصدر على أن القضية نم تأجيلها اليوم السادس من يناير الجاري وهو أمر طبيعي ويحدث في مثل هذه القضايا ولا يدعو للقلق.

وأوضح المصدر أن موقف النادي قوي للغاية في هذا الشأن وهناك ثقة كبيرة في نجاح الأهلي في هذه القضية والحصول على التعويض اللازم.